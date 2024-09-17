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İsrail Hükümeti Kuzeydeki Vatandaşların Eve Dönmesini Hedefliyor

İsrail, güvenlik durumu nedeniyle kuzeydeki vatandaşlarının geri dönmesini savaş hedefi olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:34
İsrail Hükümeti Kuzeydeki Vatandaşların Eve Dönmesini Hedefliyor

İsrail Hükümeti Yeni Bir Hedef Belirledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik potansiyel saldırıları için siyasi zemin oluşturma çabası içinde, kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine dönmesini yeni bir savaş hedefi olarak açıkladı. Bu açıklama, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde geldi.

Güvenlik Kabinesi Toplantısında Aldıkları Karar

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, güvenlik durumu nedeniyle tahliye edilen kişilerin evlerine dönmeleri konusunda yapılan değerlendirmeler, Güvenlik Kabinesi toplantısında gün yüzüne çıktı. İsrail, daha önce belirlediği savaş hedeflerine bu durumu ekleyerek, harekete geçme niyetini de belirtmiş oldu.

Amos Hochstein ile Görüşmeler

Dün gece yapılan açıklama, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın, Lübnan sınırında olabilecek büyük bir gerilimi önlemek için İsrail'i ziyaret ettiği sırada geldi. Başbakan Benjamin Netanyahu, görüşme sırasında, güvenlik durumu değişmediği sürece kuzeyden tahliye edilen 60 bin vatandaşın evlerine dönmesine izin vermenin mümkün olmadığını aktardı.

Askeri Faaliyetlerin Önemi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da görüşmeler sırasında, roketler ve insansız hava araçları nedeniyle İsrail'in kuzeyinin tehdit altında olduğu ve tahliye edilen vatandaşların ancak Hizbullah'a karşı askeri harekatla geri dönebildiğini belirtti.

Askeri Hazırlıklar ve Hedefler

İsrailli askeri yetkililer, son dönemlerde orduyun Gazze'deki hedeflere ulaşmaya yönelik çabalarının artırıldığına dair açıklamalarda bulundu. Gallant, 10 Eylül'de Lübnan sınırındaki birlikleri ziyaret ederek olası kara saldırıları için hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekmişti.

Binyamin Netanyahu hükümeti, Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların başlangıcında üç ana hedef belirlemişti: Hamas'ın etkisini ortadan kaldırmak, Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmak ve bölgenin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak.

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