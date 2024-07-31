İsrail Hükümeti'nden Heniyye Suikastı Üzerine Açıklama

İsrail Hükümeti Suikast Hakkında Yorum Yapmadı

İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikast hakkında resmi bir açıklama yapmadıklarını belirtti.

Yüksek Alarm Durumu

Sözcü David Mencer, düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında, İran tarafından artan tehditlere karşı 7 cephede yüksek alarm durumunda olduklarını vurguladı ve bölgedeki güvenliği sağlama konusunda kararlı olduklarının altını çizdi.

İran’ın Sorumluluğu

Mencer, bölgede artan gerilimden İran'ı sorumlu tutarken, Beyrut'ta gerçekleştirilen bir operasyonda Fuad Şükür'ün hedef alındığını ifade etti. Ayrıca, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki sivillere yönelik saldırılardan da Hizbullah’ın sorumlu olduğunu belirtti.

Heniyye'nin Durumu

İsmail Heniyye, Tahran'da yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin konutuna yapılan saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Her iki taraf da suikasttan İsrail'i sorumlu tutuyor ancak İsrailli yetkililer yorum yapmaktan kaçınıyor.

Heniyye, daha önce Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak 6 Mayıs 2017 tarihinde göreve getirilmişti.