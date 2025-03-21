İsrail Hükümeti, Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ı Görevden Aldı

İsrail hükümeti, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını onayladı. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Netoanyahu'nun Bar'ın görev süresinin sona erdirilmesi ile ilgili önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Bar'ın görev süresinin 10 Nisan tarihinde ya da daimi bir Şin-Bet Direktörü atanana kadar süreceği bildirildi.

Netanyahu'nun Görevden Alma Kararı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ronen Bar ile gerçekleştirdiği görüşmede, hükümetin kendisini bu hafta içinde görevden alacağını açıklamıştı. Netanyahu, Bar'a olan güvensizliğini halka açık bir şekilde dile getirerek, bu kararı süregelen güvensizlik gerekçesiyle aldığını ifade etti.

Ronen Bar ise, Netanyahu’yu “kişisel” davranmakla suçlamıştı. Bu olay, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara tarafından, başbakanın Şabak direktörünü keyfi olarak görevden alamayacağı şeklinde yorumlandı.

Gösteriler ve Tepkiler

İsrail'deki muhalefet, Netanyahu'nun bu kararına karşı gösteri düzenleme kararı alarak, başta Batı Kudüs ve Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar gerçekleştirdi.

İsrail basını, bağımsız bir kurum olarak kabul edilen Şin-Bet'in direktörünün ülke tarihinde ilk defa görevden alınacağını vurguladı.