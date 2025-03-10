İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, uluslararası toplumu Suriye'deki yeni yönetime meşruiyet tanımamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:04
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor

İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetime Karşı Çıkıyor

İsrail hükümeti, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Suriye'de göreve gelen yeni yönetime yönelik sert açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan yeni yönetime meşruiyet tanımamasını istedi.

Saar'dan Suriye İle İlgili Uyarılar

Saar, Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Hafta sonu yaşanan olayların sınırımızda tekrarlanmaması için kararlıyız." ifadesini kullanarak, Suriye sınırında bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Suriye'deki binlerce Hamas ve İslami Cihad üyesinin, İsrail'e karşı yeni bir cephe kurma niyetinde olduğunu ileri sürdü.

Yeni Yönetim ve Aşırı Görüşler

Gideon Saar, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara hakkında da eleştirilerde bulundu. Mecliste yaptığı konuşmada, "Takım elbise giymesinin bir anlamı yok, Şara hala aşırı görüşleri savunuyor." dedi.

Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde, yeni yönetimin şiddete başvurması ve bölgedeki sözde Kürt özerk yönetimi ortadan kaldırma hedefleri hakkında muhataplarını uyardığını belirten Saar, uluslararası toplumdan bu yönetime destek verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Askeri Faaliyetler ve Yatırım Paketleri

Saar, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik düzenlediği nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle yapıldığını savundu. "İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi oluşmasına izin vermeyecek ve bunu önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır." dedi.

Öte yandan, İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer, Suriye'nin güneyinde askeri oluşumlara izin vermeyeceklerini belirtti. İsrail'in, Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabaları doğrultusunda, "Dürzi nüfusunu yeni yönetim karşısında savunmaya hazırız, bu topluluğa zarar vermesine izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail hükümeti, Suriye'deki Dürzi ve Çerkez toplumlarına yaklaşık 1 milyar dolar tutarında beş yıllık bir yatırım paketi açıkladı. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurdu.

Ayrıca, Mencer, ABD'nin B-52 stratejik bombardıman uçaklarının İsrail'e ait F-35 ve F-15 uçakları ile düzenlediği tatbikata dikkat çekerek, İran'ın nükleer tehdidine karşı da askeri tedbirlerin masada olması gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar