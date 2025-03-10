İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor

İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetime Karşı Çıkıyor

İsrail hükümeti, Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Suriye'de göreve gelen yeni yönetime yönelik sert açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan yeni yönetime meşruiyet tanımamasını istedi.

Saar'dan Suriye İle İlgili Uyarılar

Saar, Batı Kudüs'te gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Hafta sonu yaşanan olayların sınırımızda tekrarlanmaması için kararlıyız." ifadesini kullanarak, Suriye sınırında bir tehdit oluşmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Suriye'deki binlerce Hamas ve İslami Cihad üyesinin, İsrail'e karşı yeni bir cephe kurma niyetinde olduğunu ileri sürdü.

Yeni Yönetim ve Aşırı Görüşler

Gideon Saar, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara hakkında da eleştirilerde bulundu. Mecliste yaptığı konuşmada, "Takım elbise giymesinin bir anlamı yok, Şara hala aşırı görüşleri savunuyor." dedi.

Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde, yeni yönetimin şiddete başvurması ve bölgedeki sözde Kürt özerk yönetimi ortadan kaldırma hedefleri hakkında muhataplarını uyardığını belirten Saar, uluslararası toplumdan bu yönetime destek verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Askeri Faaliyetler ve Yatırım Paketleri

Saar, İsrail ordusunun Suriye topraklarına yönelik düzenlediği nokta saldırılarının güvenlik gerekçesiyle yapıldığını savundu. "İsrail, sınırında bir güvenlik tehdidi oluşmasına izin vermeyecek ve bunu önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır." dedi.

Öte yandan, İsrail Hükümeti Sözcüsü David Mencer, Suriye'nin güneyinde askeri oluşumlara izin vermeyeceklerini belirtti. İsrail'in, Suriye'deki Dürzi topluluğunu yanına çekme çabaları doğrultusunda, "Dürzi nüfusunu yeni yönetim karşısında savunmaya hazırız, bu topluluğa zarar vermesine izin vermeyeceğiz." dedi.

İsrail hükümeti, Suriye'deki Dürzi ve Çerkez toplumlarına yaklaşık 1 milyar dolar tutarında beş yıllık bir yatırım paketi açıkladı. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurdu.

Ayrıca, Mencer, ABD'nin B-52 stratejik bombardıman uçaklarının İsrail'e ait F-35 ve F-15 uçakları ile düzenlediği tatbikata dikkat çekerek, İran'ın nükleer tehdidine karşı da askeri tedbirlerin masada olması gerektiğini ifade etti.