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İsrail Hükümeti, UCM'yi 'Antisemitizm' ile Suçladı

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama kararını 'antisemitik' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:14
İsrail Hükümeti, UCM'yi 'Antisemitizm' ile Suçladı

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Sert Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararını vehement bir şekilde eleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, UCM'nin Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant için çıkardığı tutuklama emrinin 'antisemitik' bir karar olduğu iddia edildi.

UCM'nin Tarafsızlığına Dair İddialar

Başbakanlık Ofisi, UCM'nin 'taraflı ve ayrımcı' olduğunu öne sürerek, Netanyahu ve Gallant'a yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti ve bu iddiaları reddetti. Ayrıca, UCM Başsavcısı Kerim Han ve tutuklama emri çıkaran hakimler hakkında eleştirilerde bulunuldu.

Yeni Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Açıklamaları

UCM tarafından tutuklama emri çıkarılan Yoav Gallant’ın yerine geçen Yisrael Katz, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, UCM'nin kararını 'uluslararası adalet sistemini benzeri görülmemiş bir seviyeye indiren ahlaki bir rezalet' olarak nitelendirdi.

UCM'den Önemli Karar

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca, mahkeme, İsrail'in yargı yetkisine ilişkin itecralarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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