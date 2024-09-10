İsrail Hükümetinin Gazze'nin Kuzeyini İlhak Planları

İsrail Hükümetinin Gazze'nin Kuzeyine Yönelik İlhak Planı

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, Gazze'nin kuzeyini ilhak etmeye hazırlanıyor. Haaretz gazetesi editörü Aluf Benn, bu durumla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İlhak İddiaları ve Planlar

Benn, Gazze savaşının yeni aşamasına geçtiğimizi vurgulayarak, ilhak sürecine dair planların detaylarını açıkladı. Yazısında, "İsrail bu noktada, Gazze'nin kuzeyinden Netzarim Koridoru'na kadar olan bölgede kontrol sağlamayı hedefliyor. Uluslararası muhalefetin derecesine göre burası, yerleşim ve ilhak için hazırlanmaya başlanacak," ifadelerine yer verdi.

BM Ajansının Gazze'den Çıkarılması

Benn, Netanyahu'nun orduya uluslararası yardım kuruluşları yerine kendi insani yardım stratejilerini uygulama talimatı verdiğini belirterek, UNRWA'nın Gazze'den çıkarılması fırsatını değerlendirdiğini öne sürdü. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin bu durumu tehlikeli ve maliyetli bulmasına rağmen Netanyahu'nun tavrında bir değişiklik yaşanmadı.

Esirlerin Durumu

Öte yandan, İsrailli esirlerin durumuna da değinen Benn, Netanyahu'nun bu kişileri Hamas'ın tünellerinde ölüme terk ettiğini dile getirdi. "Esirler artık, İsrail'in savaşı ve ablukayı sürdürebilmesi için birer yük haline geldi," dedi.