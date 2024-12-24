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İsrail, Husileri Terör Örgütü Olarak Tanıtma Çabalarını Artırıyor

İsrail, Avrupa'nın Husileri "terör örgütü" olarak tanıması için diplomatik girişimlerde bulunacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:31
İsrail, Husileri Terör Örgütü Olarak Tanıtma Çabalarını Artırıyor

İsrail yönetimi, Avrupa ülkelerinin Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" olarak tanıması için harekete geçme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Gideon Saar'ın bu konuda önemli talimatlar verdiği belirtildi.

Bakan Saar, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki İsrail büyükelçiliklerine, Husilerin terör örgütü olarak sınıflandırılması için gerekli adımları atmalarını istedi. Bu girişim, İsrail'in uluslararası alanda terörle mücadele stratejisini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterilen Mike Waltz, yaptığı bir röportajda, Trump yönetimi göreve başladıktan sonra Washington'un Husileri yeniden "terör örgütü" listesine alacağını ifade etti.

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