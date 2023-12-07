İsrail'i karıştıran ses kaydı: Utanç verici!

İsrail ile Hamas arasındaki gündem her dakika değişiyor. Son günlerde İsrail cephesinde hareketlilik olduğu gündemde. Bu defa ortaya atılan ses kayıtlarının İsrail'i karıştırdığı haberi gündeme geldi. Bahsi geçen ses kayıtları ateşkes süresince Hamas'ın serbest bıraktığı rehinler ile İsrail Başkanı Netanyahu arasında geçtiği iddia ediliyor. Belirtilen ses kayıtlarında İsrail güçleri ve yönetimine yönelik öfkenin hakim olduğu ve Hamas'a karşı korku duyulduğuna dair ibareler yer alıyor.

Bahsedilen ses kayıtları Amerikan CNN International tarafından haberleştirildi. Basına yansıyan kayıtlarda serbest bırakıln bir rehine kocasının Hamas'ın esiri olduğu ifade edilirken kayıtlarda kadın,

"Tünellerdeyken kimsenin bizim için bir şey yapmadığını anladım. Bombardıman nedeniyle dışarı çıktık, Gazze yolu üzerindeyken helikopter saldırısına uğradık ve yaralandık." ifadelerini kullanıyor.

Kayıtlar arasında şu an serbest kaldığı belirlenen bir rehinenin geride kalan esirler hakkındaki söylevleri de bulunuyor. O ses kayıtlarında, Kimlerin bırakıldığına dair hiçbir bilginiz yok, hiçbirinizin yok. İstihbarat aldığınızı söylüyorsunuz ama hiçbir şeyi bilmiyorsunuz. İsrail'e dönmemizden üç gün önce kocam Gazze'nin daha farklı yerlerindeki tünellere götürüldü. Erkeklerin güçlü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kocam orada her gün kendini dövüyordu, hangi koşullarda yaşadığını artık Tanrı biliyor" ifadeleri yer alıyor.

İsrail'in yeraltı tünellerine yönelik su doldurma planları yaptığına dair de dikkat çekiliyor. Serbest kalan bir rehine, "Kızlarım bana babalarının nerde olduğunu soruyor. Ben de onlara henüz serbest bırakılmadığını söylüyorum. Siz tam tünellerin olduğu yeri bombalıyorsunuz şimdi de buraya su basmaktan mı bahsediyorsunuz? Siyaseti rehinelerin özgürlüğünün önüne koyuyorsunuz." ifadeleri ile İsrail yönetimine tepkisini dile getirdiği görülüyor.

Ynet tarafından yapılan habere göre, serbest kalan rehinelerin İsrail savaş kabinesine sitemlerinin olduğu ve bu duruma karşı Netanyahu'nun "Çalışmaya devam ediyoruz ancak herkesi nasıl tekrar geri getirebiliriz?" sözleri ile karşılık verdiği belirtildi. Bu cevabın ardından ise bazı ailelerin 'bu çok utanç verici!' şeklinde tepkilerini dile getirdiği ifade ediliyor.