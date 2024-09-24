DOLAR
34,14 -0,02%
EURO
38,06 -0,19%
ALTIN
2.886,68 -0,1%
BITCOIN
2.168.093,14 -0,18%

İsrail, İbrahim Camisi'nde Sabah Ezanını Engelliyor

Filistin Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in İbrahim Camisi'nde sabah ezanını 8 gündür engellediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:36
İsrail, İbrahim Camisi'nde Sabah Ezanını Engelliyor

İsrail'in Engelleme Uygulaması Devam Ediyor

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki İbrahimi Camisi'nde 8 gündür sabah ezanının okunmasına engel olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Kınama Açıklaması

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin 8 gündür sabah ezanının İbrahimi Camisi minarelerinden yükselmesine engel olmasını kınıyoruz," denildi. Ayrıca, bu durumun "İslam'ın simgelerinin gelecekte camide tamamen engellenmesini hedefleyen tehlikeli bir gelişme" olduğu vurgulandı.

Uluslararası Uyarı

Açıklamada, İsrail'in gerilimi artırma riski taşıdığı ve İbrahimi Camisi'nin kutsallığını ihlal ettiği üzerine uyarıda bulunuldu. Ayrıca, İsrail'in Yahudileştirme çabalarını gözlemlemek isteyen yabancı heyetlerin, İsrailli yetkililer tarafından camiye alınmadığına dikkat çekildi.

Sistematik İhlaller Başlıyor

Filistin topraklarını işgal eden İsrail ordusunun, İbrahimi Camisi'nde koruma altında yüksek sesle müzik eşliğinde dini ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi. Bu tür ihlallerin sistematik olarak devam ettiği ve cami üzerindeki kontrolün artırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu ihlallere son vermesi ve Filistin halkının egemenliğini tanıması gerektiği ifade edildi.

Artan Gözaltı ve Baskılar

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında bir artış gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kişida'nın ABD Liderliği Vurgusu ve Japonya'nın Geleceği
3
Fransa'da Neonazi Liderine Hapis Cezası
4
Bayrampaşa'da Araç Parkı Tartışması Kanlı Bitecek
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Çiğli'de Çöpler Kirlilik ve Kötü Kokuya Neden Oluyor
7
Gaziantep'te Etik ve Kamu Yönetimi Konferansı Gerçekleşti

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

2025'te devreye girecek yeni emeklilik sistemine dair tüm detaylar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımlandı: İşte Başvuru Şartları

Galaxy S25 Ultra Bomba Gibi Geliyor: 2025 Yılının En Güçlü Amiral Gemisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar