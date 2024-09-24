İsrail, İbrahim Camisi'nde Sabah Ezanını Engelliyor

İsrail'in Engelleme Uygulaması Devam Ediyor

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki İbrahimi Camisi'nde 8 gündür sabah ezanının okunmasına engel olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan Kınama Açıklaması

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin 8 gündür sabah ezanının İbrahimi Camisi minarelerinden yükselmesine engel olmasını kınıyoruz," denildi. Ayrıca, bu durumun "İslam'ın simgelerinin gelecekte camide tamamen engellenmesini hedefleyen tehlikeli bir gelişme" olduğu vurgulandı.

Uluslararası Uyarı

Açıklamada, İsrail'in gerilimi artırma riski taşıdığı ve İbrahimi Camisi'nin kutsallığını ihlal ettiği üzerine uyarıda bulunuldu. Ayrıca, İsrail'in Yahudileştirme çabalarını gözlemlemek isteyen yabancı heyetlerin, İsrailli yetkililer tarafından camiye alınmadığına dikkat çekildi.

Sistematik İhlaller Başlıyor

Filistin topraklarını işgal eden İsrail ordusunun, İbrahimi Camisi'nde koruma altında yüksek sesle müzik eşliğinde dini ritüeller gerçekleştirdiği bildirildi. Bu tür ihlallerin sistematik olarak devam ettiği ve cami üzerindeki kontrolün artırılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun bu ihlallere son vermesi ve Filistin halkının egemenliğini tanıması gerektiği ifade edildi.

Artan Gözaltı ve Baskılar

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında bir artış gözlemleniyor.