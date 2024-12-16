İsrail İHA Saldırısı: Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Zarar Gördü

İsrail’in İHA Saldırısında Kemal Advan Hastanesi Vuruldu

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi, insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda ağır hasar aldı. Saldırı, hastanenin jeneratörlerine yönelik bombalamayla gerçekleştirildi ve elektrik kesintileri yaşandı.

Hastane Durumu ‘Felaket’ Seviyesinde

Yerel sağlık kaynaklarına göre, hastanenin durumu ancak bir felaket olarak tanımlanıyor. Hastanın yoğun bakım ünitesinde 50’den fazla hasta bulunuyor ve bu durum, sağlık hizmetlerinin sunumunu ciddi anlamda tehlikeye atıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan bir yetkili, “İsrail’e ait İHA’lar, Kemal Advan Hastanesi’nin jeneratörlerine doğrudan bomba attı ve bu durum elektrik kesintisine yol açtı.” dedi. Elektrik kesintisinin hastalar ve yaralılar için oluşturduğu tehlike, endişe verici bir boyut kazanıyor.

Hastane Bahçesinde Hedef Alma İddiası

Filistinli bir yetkili, İsrail İHA’larının hastane bahçesinde hareket eden herkesi gerçek mermilerle hedef aldığını açıkladı. Bu açıklama, saldırının sivil can güvenliğini tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Abluka ve Sağlık Hizmetleri Sorunu

Hastanenin Müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze’nin kuzeyine uyguladığı büyük ablukanın sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini vurguladı. Ebu Safiyye, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini dile getirdi.