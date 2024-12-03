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İsrail İHA Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 15:12
İsrail İHA Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Tubas'taki İHA Saldırısı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Tubas kentinde bir aracı insansız hava aracı (İHA) ile hedef alarak bombaladı. Bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının, Tubas'ın Akabe beldesinin yakınlarında gerçekleştirildiği belirtildi. Hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşları ve bir yaralı, Tubas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail ordusu, Filistinlilere ait bir aracı hedef aldıktan sonra bombalanan bölgeye baskın düzenledi. Bu sırada Tubas Devlet Hastanesi kuşatıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırı, El-Ağvar Tugayı'na bağlı silahlı bir hücreye yönelik düzenlendi. Tanıklar, İsrail askerlerinin hastanenin acil servisine baskın yaptığını ve bir doktoru tutukladığını aktardı. Hastanede gaz bombası kullanılması sonucu, bazı hastalar ve sağlık çalışanları boğulma tehlikesi yaşadı.

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