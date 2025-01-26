İsrail İHA'sı Batı Şeria'daki Cenaze Törenine Bombalı Saldırı Düzenledi

İsrail'den Batı Şeria'da Cenaze Törenine Bombalı Saldırı

İşgal altında bulunan Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda, İsrail yapımı İHA'nın cenaze töreni sırasında mezarlığa bomba atması üzerine büyük bir panik yaşandı. Öldürülen Filistinli Aydın el-Haşşaş için düzenlenen cenazede, atılan bombanın şans eseri patlamadığı belirtildi.

Panik İçindeki Kalabalık Alanı Terketti

Bölgedeki görgü tanıkları, Nablus'un doğusundaki mezarlığın üzerine bomba bırakıldığını aktardı. Patlayan bir bomba olmamasına rağmen, cenazeye katılanların büyük bir kısmı yaşanan panik nedeniyle mekanı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ancak, bu açıklama, olayın meydana geldiği sırada cenazeye katılanların yaşadığı korkuyu gölgelemedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı, 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın, Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini bildirmişti. Bu olay, bölgedeki gerginliğin ve şiddetin ne denli tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.