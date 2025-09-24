İsrail İHA'sı Nakura'daki UNIFIL Karargâhına Düştü

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde bulunan karargâha İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Olayın Detayları

UNIFIL Sözcüsü Candice Ardell, yaptığı yazılı açıklamada, "Patlayıcı mühimmat imha konusunda uzman barış gücü askerleri İHA’yı derhal izole ederek çevresini güvenlik altına aldı. Yapılan incelemede silahsız olduğu ancak kamera ile donatıldığı tespit edildi." dedi.

Ardell, İsrail ordusunun İHA’nın kendilerine ait olduğunu doğruladığını belirterek, "Barış gücü askerleri, güvenliklerine yönelik her türlü tehdide karşı harekete geçmeye hazır olsa da, bu İHA kendiliğinden düştü." ifadesini kullandı.

UNIFIL'in Tepkisi ve Hukuki Çerçeve

Ardell, "Lübnan güneyine yönelik tüm İsrail İHA’ları ve diğer hava saldırılarında olduğu gibi, bu da 1701 Sayılı Karar’ın ve Lübnan egemenliğinin ihlalidir." diyerek UNIFIL’in olayı resmen protesto ettiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı karar ile İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sonlandırmış, kalıcı ateşkes ve tampon bölge çağrısında bulunmuştu. Karar çerçevesinde UNIFIL’in asker sayısı en fazla 15 bin olarak belirlenmişti.

Çatışma Geçmişi

İsrail’in Ekim 2023’te Lübnan'a başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşerek 4 binden fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 17 bin kişinin yaralanmasına yol açtı. Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen İsrail’in 4 bin 500’den fazla ihlal gerçekleştirdiği, bu ihlallerde en az 276 kişinin öldüğü, 613 kişinin yaralandığı resmi kayıtlara geçti.

Ayrıca İsrail, onlarca yıldır işgal ettiği bölgelere ek olarak, son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen elinde tutuyor.

UNIFIL askerleri, düşen İHA’yı izole edip çevresini güvenlik altına aldı; olayla ilgili soruşturma ve kayıt işlemleri sürüyor.