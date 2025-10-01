İsrail İHA’sı Nebatiye Kırsalında Araca Saldırdı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İsrail’e ait İHA'nın Kefra’daki araca saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; ateşkes ihlalleri ve sınırdaki işgal iddiaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:40
Olayın Detayları

İsrail’e ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay, Nebatiye’ye bağlı Kefra beldesinin ana caddesi üzerinde gerçekleşti.

Resmi kaynaklar, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Lübnan resmi ajansı NNA bu haberi doğruladı.

Bağlam ve Ateşkes İhlalleri

İsrail, Kasım 2024’te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya. Taraflar arasındaki gerilim, daha önce 29 Eylül tarihinde İsrail’in Lübnan’ın doğusu ve güneyine yönelik saldırılarında 2 Lübnanlının hayatını kaybetmesiyle tırmanmıştı.

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı operasyonlar, Eylül 2024’te tam ölçekli savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Ateşkesi Denetleme ve İhlal Rakamları

27 Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail ile birlikte Fransa ve ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal etti; bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Sınır Hatındaki Durum

Lübnan’a yönelik kara operasyonları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

