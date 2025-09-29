İsrail İHA’sının Nebatiye’deki Su Tankerine Saldırısı: Bir Kişi Öldü

Saldırıda su tankeri şoförü hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı (İHA), Güney Lübnan'daki Nebatiye kenti kırsalında, Yukarı Nebatiye beldesinde bir su tankerine yönelik hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, su tankeri şoförünün yaşamını yitirdiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, su tankerinin beldedeki bir binaya su ikmali yaparken vurulduğu ve sürücünün hayatını kaybettiği görüldü.

Daha önce kısa süre önce, Batı Bekaa Vadisi’nde yer alan Sahmar bölgesinde İsrail’e ait bir İHA'nın bir iş makinesine düzenlediği hava saldırısında da bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

Çatışma geçmişi ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan’a yönelik saldırılarını başlatmış; süreç Eylül 2024'te tam ölçekli bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal etmiş; bu saldırılarda en az 280 kişi öldürülmüş, 624 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları bekleniyor.