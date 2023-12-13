İsrail ile ABD arasında gerginlik artıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki bir bağış toplama etkinliğinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sağcı hükümetinin, Filistinlilere yönelik iki devletli çözümü reddederek ülkenin Hamas'a karşı yürüttüğü askeri kampanyaya verilen uluslararası desteği zayıflatabileceği konusunda bağışçılara uyarılarda bulundu.

Biden, İsrail'in ABD ve Avrupa'daki kilit müttefiklerinden destek almaya devam ettiğini, ancak bu desteği kaybetmeye başladığını açıkladı.

Yapılan bu açıklama, Netanyahu'nun Gazze'nin geleceği konusundaki ABD Başkanı ile yaşadığı anlaşmazlıkları ve Biden'ın önerdiği, kontrolü ele alacak yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi fikrini reddettiğini açıklamasının ardından geldi.