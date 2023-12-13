İsrail ile ABD arasında gerginlik artıyor

Gazze'deki operasyonlar devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası toplumda tartışma yaratan bu harekatıyla ilgili olarak İsrail'e yönelik destek kaybının yaşandığını belirtti. Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun liderliğine dair endişelerini dile getirerek, değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile ABD arasında gerginlik artıyor
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ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki bir bağış toplama etkinliğinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sağcı hükümetinin, Filistinlilere yönelik iki devletli çözümü reddederek ülkenin Hamas'a karşı yürüttüğü askeri kampanyaya verilen uluslararası desteği zayıflatabileceği konusunda bağışçılara uyarılarda bulundu.

Biden, İsrail'in ABD ve Avrupa'daki kilit müttefiklerinden destek almaya devam ettiğini, ancak bu desteği kaybetmeye başladığını açıkladı.

Yapılan bu açıklama, Netanyahu'nun Gazze'nin geleceği konusundaki ABD Başkanı ile yaşadığı anlaşmazlıkları ve Biden'ın önerdiği, kontrolü ele alacak yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi fikrini reddettiğini açıklamasının ardından geldi.

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