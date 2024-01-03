İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz!

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini istediklerini söyledi. Ben-Gvir, Gazze'yi boşaltmak için uluslararası destek bulabileceklerini iddia etti. Smotrich ise Gazze'nin sorununu çözmenin yolu olarak, Filistinlilerin mülteci olarak başka ülkelere gitmelerinin teşvik edilmesini önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer bomba tehdidi, ABD ve Fransa'nın sert tepkisine neden oldu. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bu açıklamayı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise ABD'ye karşı çıkarak, "ABD'ye saygı duyuyorum ama Amerikan bayrağının bir yıldızı değiliz." dedi.

Ben-Gvir, ABD'nin tepkisine karşılık olarak, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.