İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz!

İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer bomba tehdidi, ABD ve Fransa'nın sert tepkisine neden oldu. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bu açıklamayı tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise ABD'ye karşı çıkarak,'ABD'ye saygı duyuyorum ama Amerikan bayrağının bir yıldızı değiliz.' dedi.

İsrail ile ABD arasında ipler geriliyor: Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz!
Yayın Tarihi:

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini istediklerini söyledi. Ben-Gvir, Gazze'yi boşaltmak için uluslararası destek bulabileceklerini iddia etti. Smotrich ise Gazze'nin sorununu çözmenin yolu olarak, Filistinlilerin mülteci olarak başka ülkelere gitmelerinin teşvik edilmesini önerdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer bomba tehdidi, ABD ve Fransa'nın sert tepkisine neden oldu. İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, bu açıklamayı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise ABD'ye karşı çıkarak, "ABD'ye saygı duyuyorum ama Amerikan bayrağının bir yıldızı değiliz." dedi.

Ben-Gvir, ABD'nin tepkisine karşılık olarak, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak
Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü Koşan çamaşır deterjanı kapıp çıkacak! O markette çamaşır deterjanı 42 TL’ye düştü
Sadece iki gün sonra sistem değişiyor! Tüm vatandaşlar her birine 87 TL ödeyecek Sadece iki gün sonra sistem değişiyor! Tüm vatandaşlar her birine 87 TL ödeyecek
Çok Okunanlar
48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak 48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! IBBMEZDAIBS tarafından telefonunuza SMS geldiyse dikkat! 2024'te harç ve tarifelerde yeni dönem: Cep telefonu kaydından köprü geçişine kalem kalem hesap! 2024'te harç ve tarifelerde yeni dönem: Cep telefonu kaydından köprü geçişine kalem kalem hesap! Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Son Dakika: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Son Dakika: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu Fransa'da şiddetli su baskınları sonrası kırmızı alarm Fransa'da şiddetli su baskınları sonrası kırmızı alarm