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İsrail ile Ateşkes Sonrası Hizbullah, Litani Nehri'ne Çekiliyor

İsrail ve Lübnan arasında varılan ateşkes ile Hizbullah, Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek, bölgedeki jeopolitik huzursuzluk devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:23
İsrail ile Ateşkes Sonrası Hizbullah, Litani Nehri'ne Çekiliyor

Hizbullah, Litani Nehri’ne Çekiliyor

İsrail ile Lübnan arasında, ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes antlaşması çerçevesinde, Hizbullah güçleri İsrail sınırına 29 kilometre mesafedeki Litani Nehri'nin kuzeyine geri çekilecektir. Bu anlaşma, iki taraf arasındaki çatışmaları sona erdirme amacı taşımaktadır.

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Kontrolü Ele Alacak

Ateşkesin ardından, Lübnan Silahlı Kuvvetleri, önümüzdeki 60 gün içinde güney sınırına konuşlandırılarak bölgenin kontrolünü sağlayacak. Anlaşmaya göre, Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah unsurlarının bulunmayacağı belirtildi. Bu süreçte, İsrail askerleri de kademeli olarak bölgeden geri çekilecektir.

Geçmişten Günümüze Litani Nehri

Litani Nehri üzerindeki mesele, 11 Ağustos 2006 tarihine kadar uzanmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 12 Temmuz 2006'da başlayan ve büyük kayıplara yol açan savaşa son verilmesi amacıyla 1701 sayılı kararı kabul etmiştir. Bu karara göre, İsrail’in Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat’ın gerisine çekilmesi ve bu alanın silahsızlandırılması öngörülmüştür.

Coğrafi ve Nüfus Yüksekliği

Litani Nehri, Lübnan'ın en önemli nehirlerinden biri olup, toplam alanı yaklaşık 850 kilometrekareyi kapsamaktadır. Bu bölgedeki nüfusun yüzde 75'i Şii topluluklardan oluşmakta olup, bölge 128 üyeli Lübnan Meclisinde 12 milletvekiliyle temsil edilmektedir.

İsrail’in Görüşü ve Gelecek

İsrail, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin ötesine geçmesini ve Lübnan ordusu ile UNIFIL güçlerinin bölgeye konuşlandırılmasını belirtmekte ve bu durumun ülke güvenliği açısından gerekli olduğunu savunmaktadır. Eylül ayında yaşanan çatışmalar, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarıyla tırmanmıştır.

Hizbullah'ın Yanıtı

İsrail'in saldırıları tarafından hedef alınan Hizbullah, elindeki uzun menzilli silahlarla bölgedeki askeri varlığını sürdürebileceğini belirtmektedir. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Gazze'deki savaş sona erene kadar desteğin süreceğini ifade ederek, bölgedeki gerilimin devam edeceğine işaret etmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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