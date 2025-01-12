İsrail ile Hamas Arasında Esir Takası Anlaşması Yolunda Önemli Gelişmeler

İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takası Anlaşmasında İyimser Gelişmeler

İsrail basınında, İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda neredeyse tam bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi kaynaklara dayandırdığı haber, taraflar arasında anlaşmanın ayrıntılarının %90'ı üzerinde mutabakat sağlandığını öne sürüyor.

Ancak, Hamas, İsrail veya arabulucu ülkeler olan Mısır, Katar ve ABD henüz anlaşmanın resmi olarak onaylandığını belirtmedi.

Açmazlar ve Endişeler

Görüşmelerdeki temel anlaşmazlığın, Hamas'ın, İsrail'in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair garanti istemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor. İddia edilen kaynaklara göre, Hamas bu konuda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilk aşamanın uygulanmasının ardından Gazze'ye yönelik askeri saldırılara devam edebileceğinden kaygılı.

Anlaşmanın Aşamaları

Pek çok detay hala belirsizliğini korusa da, anlaşmanın ilk aşamasının insani nedenlerle yaşlı ve hasta kişilerin serbest bırakılmasını, ikinci aşamanın ise askeri personelin salıverilmesini içereceğine dair bilgiler var.

Diplomatik Gelişmeler

Pazartesi günü, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steven Witkoff, İsrail'e yapmış olduğu ziyarette Netanyahu ile görüştü. Witkoff, muhtemel bir anlaşmaya varılması konusunda umutlu olduklarını aktardı.

Buna rağmen, Hamas'ın, Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte ABD'nin taahhütlerine şüpheyle yaklaştığı belirtildi.

Görüşmelerin Kesintileri ve Saldırılar

İsrail ile Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler, Netanyahu'nun dayattığı yeni koşullar nedeniyle defalarca kesintiye uğradı. Bu süreçte, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları da devam etti.

İsrailli hükümet yetkilileri, Gazze’nin çeşitli bölgelerini işgal etme ve yeni yasa dışı yerleşimler kurma gibi planlar yaparken, Hamas ise esir takası ve ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesi için İsrail ordusunun tamamen çekilmesini ve saldırıların durdurulmasını istiyor.

Buna karşılık, İsrail'deki muhalefet ve esir yakınları, Başbakan Netanyahu’yu ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusunda engelleyici tavır almakla suçluyor.