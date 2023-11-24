İsrail ile Hamas arasında ilk takas gerçekleşti: İsrail 13 rehineye karşılık 39 Filistinliyi serbest bıraktı

Gazze’de 49 gündür devam eden çatışmaların ardından İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve geçici ateşkes anlaşması sağlandı. Anlaşma kapsamında Hamas, 13 İsrailli rehineyi Kızılhaç’a teslim ederken, İsrail de 39 Filistinli tutsağı serbest bıraktı. Ayrıca Hamas, 7 Ekim’de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi de salıverdi.

REHİNE TAKASI VE ATEŞKES ANLAŞMASI

Gazze’de 7 Ekim’de Hamas’ın Aksa Operasyonu adını verdiği saldırıyla başlayan ve 49 gündür devam eden çatışmaların ardından İsrail ile Hamas arasında rehine takası ve geçici ateşkes anlaşması sağlandı. Anlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00’de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi.





HAMAS 13 İSRAİLLİ VE 12 TAYLANDLI REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

Anlaşma kapsamında Hamas, 7 Ekim’de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas’ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını doğruladı. Hamas ayrıca, 13 İsrailli rehineyi de Kızılhaç’a teslim etti. İsrail medyasının duyurduğuna göre 13 İsrailli, Mısır yetkililerine de teslim edildi.

İSRAİL 39 FİLİSTİNLİ TUTSAĞI SALIVERDİ

Hamas’ın bıraktığı 13 İsrailliye karşılık İsrail tarafı da, hapishanede tutulan 39 Filistinliyi serbest bıraktı. İlk otobüslerin hapishaneden çıkışı canlı yayın olarak verildi.





4 GÜNLÜK ATEŞKES BOYUNCA 50 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 4 gün sürecek. Uzlaşıya göre Hamas’ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Ateşkes sürecinde Gazze’ye insani yardım malzemeleri ve yakıt girişi de sağlanacak.