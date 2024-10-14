DOLAR
34,25 0,13%
EURO
37,38 0,37%
ALTIN
2.915,33 0,44%
BITCOIN
2.257.539,07 -5,13%

İsrail ile Hizbullah Arasında Gerginlik Tırmanıyor

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah ile çatışmalara başladı; 15 noktada sıcak temas yaşandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:34
İsrail ile Hizbullah Arasında Gerginlik Tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah Lübnan'da Karşı Karşıya

İsrail ordusunun 30 Eylül'de başlattığı kara saldırıları, 2 Ekim'de El-Udeyse kasabasında ilk sıcak temasa neden oldu. Karada 15 farklı noktada yapılan çatışmalar, bölgedeki gerilimi artırdı.

İsrail'in Saldırıları ve Gazete Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı resmi açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı ve yoğun saldırılar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de durumun kabul edilemez olduğuna dair uyarı yaptı.

Savaş Alanı: El-Udeyse'den Çatışmalara

Hizbullah, 2 Ekim tarihinde El-Udeyse kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail birliğini geri püskürttüğünü açıkladı. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, "Bu çatışmalarda birçok İsrail askerini kaybettik" şeklinde konuştu.

İsrail'in İlerleyişi ve Gerileyişi

İsrail ordusunun sızma girişiminde bulunduğu en derin nokta, sınırdan 1,5 kilometre uzaklıktaki Kuzuh bölgesi oldu. 8 Ekim'de, Marun er-Ras yolu üzerindeki bir noktaya bayrak dikip geri çekilen İsrail, altınıza hakim olmayı başaramadı.

BM Barış Gücü Hedef Alındı

10 Ekim itibarıyla, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Nakura karargahına düzenlenen saldırılarda, pek çok asker yaralandı ve bazıları tedavi altına alındı.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Çatışmaların yoğun olduğu Ramiye ve Ayta eş-Şaab kasabalarındaki gerginlik artmaya devam ederken, İsrail'in bu bölgelere yönelik saldırıları ilerleyen günlerde de sürebilir.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çağrısı
2
İsrailli İnsan Hakları Örgütlerinden Gazze İçin Tehcir Çağrısı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birleşmiş Milletler'e Sert Eleştiri
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Krizlere Karşı Kararlılığını Vurguladı
6
Gana'da Trafik Kazası: 15 Ölü
7
Özgür Özel'den Daron Acemoğlu'na Özverili Tebrik Araması

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor