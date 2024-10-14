İsrail ile Hizbullah Arasında Gerginlik Tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah Lübnan'da Karşı Karşıya

İsrail ordusunun 30 Eylül'de başlattığı kara saldırıları, 2 Ekim'de El-Udeyse kasabasında ilk sıcak temasa neden oldu. Karada 15 farklı noktada yapılan çatışmalar, bölgedeki gerilimi artırdı.

İsrail'in Saldırıları ve Gazete Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı resmi açıklamada, "Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik sınırlı ve yoğun saldırılar gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de durumun kabul edilemez olduğuna dair uyarı yaptı.

Savaş Alanı: El-Udeyse'den Çatışmalara

Hizbullah, 2 Ekim tarihinde El-Udeyse kasabasına sızmaya çalışan bir İsrail birliğini geri püskürttüğünü açıkladı. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi, "Bu çatışmalarda birçok İsrail askerini kaybettik" şeklinde konuştu.

İsrail'in İlerleyişi ve Gerileyişi

İsrail ordusunun sızma girişiminde bulunduğu en derin nokta, sınırdan 1,5 kilometre uzaklıktaki Kuzuh bölgesi oldu. 8 Ekim'de, Marun er-Ras yolu üzerindeki bir noktaya bayrak dikip geri çekilen İsrail, altınıza hakim olmayı başaramadı.

BM Barış Gücü Hedef Alındı

10 Ekim itibarıyla, İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler barış gücü UNIFIL askerlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Nakura karargahına düzenlenen saldırılarda, pek çok asker yaralandı ve bazıları tedavi altına alındı.

Sonuç ve Gelecek Öngörüleri

Çatışmaların yoğun olduğu Ramiye ve Ayta eş-Şaab kasabalarındaki gerginlik artmaya devam ederken, İsrail'in bu bölgelere yönelik saldırıları ilerleyen günlerde de sürebilir.