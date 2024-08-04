İsrail ile Hizbullah Arasındaki Saldırılar Sürüyor

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Sınır Çatışmaları

Hizbullah Hareketi ile İsrail ordusu, Lübnan sınırında karşılıklı saldırılarla gerginliği artırmaya devam ediyor. Son olarak, Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, İsrail'in Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarını güdümlü füzelerle hedef aldığını bildirdi.

İsrail'in Hava Saldırıları

Lübnan resmi ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın Kfar Killa beldesine üst üste dört hava saldırısı düzenledi. Ayrıca, Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine de hava saldırıları gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah'a Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine karşı hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam etmekte.