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İsrail ile Lübnan Hizbullahı Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

Gün geçtikçe artan çatışmalar, İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasında kritik bir noktaya ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 08:30
İsrail ile Lübnan Hizbullahı Arasındaki Çatışmalar Tırmanıyor

İsrail Ordusu ve Hizbullah Arasındaki Tırmanan Gerilim

Son günlerde, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasındaki çatışmalar giderek artıyor. Geçtiğimiz gece Lübnan'dan fırlatılan 115 roketten biri Hayfa yakınlarındaki bir yerleşim yerine isabet etti ve bu saldırıda üç kişi yaralandı.

Roket Saldırıları ve Cevap Harekâtları

Lübnan Hizbullahı'nın Hayfa ve çevresine düzenlediği roket saldırıları gece boyunca sürdü. Sabah saatlerinde de böyle saldırılar gerçekleştiği bildirildi. İsrail hava savunma sistemlerinin çoğu roketi etkisiz hale getirmesine rağmen, bazıları yerleşim alanlarını hedef aldı. Saldırı sonrası Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi, üç kişinin yaralandığını ve birçok ev ile aracın hasar gördüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın Hedefleri

Lübnan Hizbullahı, yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki Filistin halkına destek için Fadi-1 ve Fadi-2 roketleriyle Hayfa yakınlarındaki Ramat David hava üssünü hedef aldığını belirtti.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Ayrıca, Irak'tan gelen bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini belirtti.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

İsrail iç cephe komutanlığı, Hayfa'dan itibaren güvenlik uyarılarını sıkılaştırdı. Bu kapsamda eğitime ara verilmesi, açık alanlarda 10, kapalı alanlarda 100 kişiden fazla toplanmaların kısıtlanması kararı alındı ve bölgelerdeki tüm plajlar kapatıldı.

Geçmişteki Saldırılar ve Kaybedilen Canlar

Öte yandan, 20 Eylül'de Beyrut’un güneyine düzenlenen hava saldırısında 3’ü çocuk, 7’si kadın toplamda 37 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, bu saldırıda önemli kayıplar verdiğini duyurdu.

Bölgedeki Çatışmalar ve Uluslararası Tepkiler

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor. Uzmanlar, artan gerilimlerin bölgesel bir savaşa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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