İsrail, İmam Hatibi İkrime Sabri'yi Serbest Bıraktı

İsrail, İman Hatibi İkrime Sabri'yi Gözaltına Aldı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi (85) gözaltına aldı. Sabri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye dua ettiği gerekçesiyle haksız yere tutuklandı.

Serbest Bırakma ve Giriş Yasağı

Gözaltına alınmasının ardından İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde captive tutulan Sabri, 8 Ağustos’a kadar Mescid-i Aksa’ya giriş yasağı getirerek serbest bırakıldı. Olayla ilgili bilgi veren avukatı Halid Zebarika, bu yasak süresinin 6 ay daha uzatılabileceğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı’nın Açıklamaları

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin Doğu Kudüs'teki ikamet izninin iptal edilerek şehri terk etmesinin planlandığını açıkladı. Arbel, bu durumu Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya yazdığı mektupta belirtti.

Önceki Gözaltılar ve Engeller

Son yıllarda birçok kez gözaltına alınan Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'ya girişinde çeşitli engellerle karşılaştı. Ayrıca, yurt dışına çıkış yasağı ile de baskı altına alındı. İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs’te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin haklarını ihlal ederek onları Batı Şeria'ya sürme girişimlerini sürdürmektedir.