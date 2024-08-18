İsrail'in ABD'deki Yabancı Etki Yasasını Aşma Çabaları

İsrail'in Propaganda Faaliyetleri ve Yabancı Temsilci Kayıt Yasası

Yapılan sızıntılara göre, İsrail hükümeti, ABD’deki Yabancı Temsilci Kayıt Yasası'nı (FARA) aşmanın yollarını arıyor. Araştırmacı gazeteciler Lee Fang ve Jack Poulson tarafından hazırlanan rapora göre, bu çaba İsrail’in yürüttüğü lobicilik ve propaganda faaliyetleri ile ilgili.

FARA Nedir ve Neden Önemlidir?

Yabancı Temsilci Kayıt Yasası, 1938 yılında yürürlüğe girmiş ve dış kaynaklı çıkarları temsil eden tüm kişi ve kurumların faaliyetlerini düzenli olarak Adalet Bakanlığı'na bildirmelerini zorunlu kılmıştır. Bu yasa, ABD’deki ‘yabancı etki’ unsurlarının izlenebilmesini sağlamaktadır.

İsrail’in Yasal Stratejileri

Sızdırılan belgelerde, İsrail Adalet Bakanlığı’na ait e-postalarda, ABD’deki lobicilik faaliyetlerinin FARA ile ilişkilendirilmesi konusunda kaygılar dile getiriliyor. Hükümet yetkilileri, FARA'nın uygulanmasının İsrail ile iş birliği yapan ABD'li gruplara zarar verebileceğinden endişe etmekte.

Yabancı Fonlamalar ve Riskler

FARA'nın gereklilikleri nedeniyle, İsrail hükümeti, ABD’deki kampanya hukuk alanındaki profesyonellerle iş birliği yaparak yasadan nasıl kaçınabileceği üzerine danışmanlık alıyor. Geçmişte Kela Shlomo ismiyle tanınan gruplar, ABD'deki karşıt görüşlü kampanyaları yok etmek amacıyla kurulmuştu.

Yeni Stratejilerin Uygulanması

Hukuk danışmanları, İsrail’in fonlarının bir üçüncü taraf kar amacı gütmeyen kuruluş aracılığıyla aktarılması gerektiğini öne sürüyor. Bu yöntem, FARA'nın denetim alanından kaçış sağlanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Sonuç

İsrail hükümetinin, Avrupa ve ABD’deki lobicilik faaliyetlerini sürdürebilmesi için FARA’ı aşmak amacıyla girişimlere devam etmesi, uluslararası ilişkilerde tartışmalara yol açma potansiyeline sahip.