Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in ABD'deki Yabancı Etki Yasasını Aşma Çabaları

İsrail, ABD'deki Yabancı Temsilci Kayıt Yasası'ndan kaçınmak için gizli yöntemler geliştirmeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:45
İsrail'in ABD'deki Yabancı Etki Yasasını Aşma Çabaları

İsrail'in Propaganda Faaliyetleri ve Yabancı Temsilci Kayıt Yasası

Yapılan sızıntılara göre, İsrail hükümeti, ABD’deki Yabancı Temsilci Kayıt Yasası'nı (FARA) aşmanın yollarını arıyor. Araştırmacı gazeteciler Lee Fang ve Jack Poulson tarafından hazırlanan rapora göre, bu çaba İsrail’in yürüttüğü lobicilik ve propaganda faaliyetleri ile ilgili.

FARA Nedir ve Neden Önemlidir?

Yabancı Temsilci Kayıt Yasası, 1938 yılında yürürlüğe girmiş ve dış kaynaklı çıkarları temsil eden tüm kişi ve kurumların faaliyetlerini düzenli olarak Adalet Bakanlığı'na bildirmelerini zorunlu kılmıştır. Bu yasa, ABD’deki ‘yabancı etki’ unsurlarının izlenebilmesini sağlamaktadır.

İsrail’in Yasal Stratejileri

Sızdırılan belgelerde, İsrail Adalet Bakanlığı’na ait e-postalarda, ABD’deki lobicilik faaliyetlerinin FARA ile ilişkilendirilmesi konusunda kaygılar dile getiriliyor. Hükümet yetkilileri, FARA'nın uygulanmasının İsrail ile iş birliği yapan ABD'li gruplara zarar verebileceğinden endişe etmekte.

Yabancı Fonlamalar ve Riskler

FARA'nın gereklilikleri nedeniyle, İsrail hükümeti, ABD’deki kampanya hukuk alanındaki profesyonellerle iş birliği yaparak yasadan nasıl kaçınabileceği üzerine danışmanlık alıyor. Geçmişte Kela Shlomo ismiyle tanınan gruplar, ABD'deki karşıt görüşlü kampanyaları yok etmek amacıyla kurulmuştu.

Yeni Stratejilerin Uygulanması

Hukuk danışmanları, İsrail’in fonlarının bir üçüncü taraf kar amacı gütmeyen kuruluş aracılığıyla aktarılması gerektiğini öne sürüyor. Bu yöntem, FARA'nın denetim alanından kaçış sağlanmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Sonuç

İsrail hükümetinin, Avrupa ve ABD’deki lobicilik faaliyetlerini sürdürebilmesi için FARA’ı aşmak amacıyla girişimlere devam etmesi, uluslararası ilişkilerde tartışmalara yol açma potansiyeline sahip.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı