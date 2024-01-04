İsrail'in acımasızlığı sınır tanımadı: Gazze 65 bin ton paylayıcı ile vuruldu

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 53 bin ton bomba kullandığını açıkladı. . Bu bombaların arasında uluslararası hukuka aykırı olanlar da vardı. Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nde geniş çaplı bir katliam yaptığını ve 45 binden fazla füze ve bomba ile bölgeyi vurduğunu belirtti. Bu bombalardan bazılarının bir ton ağırlığında olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik bomba ve füze saldırılarının çoğunun, hedef seçmeyen ve yanlış atılan patlayıcılardan oluştuğu belirtilen açıklamada, bu patlayıcıların kullanımının İsrail'in sivilleri göz ardı ettiğinin ve uluslararası hukuku ve anlaşmaları ihlal ettiğinin göstergesi olduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı uluslararası yasaklı 9 çeşit bomba ve füze kullandığına işaret edilerek, bunların arasında kale delici bombalar (BLU-113), (BLU-109) ve (SDBS), Amerikan yapımı (GBU-28), GPS güdümlü, beyaz fosfor içeren ve güdümsüz akıllı füzeler ve nihayet Halper füzeleri olduğu bildirildi.

Uluslararası yasaklı bombaların kullanımının, “toksik radyasyon yayarak çevreyi kirlettiği ve yaralılarda kalıcı deformasyon ve sakatlıklara sebep olduğu ve çok kısa sürede çok sayıda insanın ölmesine veya yaralanmasına yol açtığı” belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara “İsrail’in 89 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı yaptığı geniş çaplı katliam savaşına son verme” çağrısı yapıldı.