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İsrail'in Akka Kentine Roket Saldırısı: 45 Roket Fırlatıldı

Lübnan'dan Akka'ya yönelik fırlatılan roketlerin çoğu savunma sistemleriyle engellendi, Hizbullah hedef aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:42
İsrail'in Akka Kentine Roket Saldırısı: 45 Roket Fırlatıldı

İsrail'e Yönelik Roket Saldırısı

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyinde bulunan Akka kentine Lübnan'dan 45 roketin fırlatıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, bu roketlerin bazılarının İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, bazıları ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Hava Saldırıları ve Hedefler

İsrail ordusu, geçtiğimiz sabah gerçekleştirilen hava saldırılarında Hizbullah'a ait askeri noktaları hedef aldı. Bu noktalar arasında, Lübnan'da yer alan silah depoları ve askeri binalar da bulunuyor.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah, yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak, Lübnan'ı ve halkımızı korumak amacıyla" İsrail'in savunma sanayi şirketlerinden Rafael'in Hayfa yakınlarındaki askeri kompleksini roketlerle hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise bu saldırının ardından Lübnan'a karşı yeni bir hava harekatı dalgasını başlattığını ilan etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonundan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Akka açıklarında denize düşen çok sayıda roketin olduğu gözlemlendi.

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