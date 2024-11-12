İsrail'in Akkar'daki Saldırısında Can Kaybı 17'ye Yükseldi

İsrail'in Akkar'a Düzenlediği Saldırı Büyük Kayıplara Neden Oldu

İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde bulunan Ayn Yakup beldesine gerçekleştirdiği saldırıda, can kaybı sayısı 17 olarak açıklandı. Resmi haber ajansı NNA, saldırıda 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bina Hedef Alındı

Saldırı, iki katlı bir binayı hedef aldı. Bu binada, önceki saldırılardan kaçan Lübnanlı ve Suriyeli ailelerin barındığı belirtiliyor. Olay sonrasında, bina tamamen yerle bir oldu; çevredeki yapılar ve araçlar da ciddi şekilde hasar gördü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıdan hemen sonra yaptıkları açıklamada, ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 14 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ancak ilerleyen saatlerde can kaybı sayısının arttığı görüldü.

Akkar'da Geçmişte Benzer Saldırılar Olmamıştı

Akkar, ülkede Lübnanlı Türkmenlerin de yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. Daha önce İsrail'in bu bölgedeki bir köprüyü hedef aldığı fakat can kaybı yaşanmayan saldırılar düzenlemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.