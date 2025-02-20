İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye İçin Aileden Acil Serbest Bırakma Çağrısı

Dr. Husam Ebu Safiyye İçin Serbest Bırakma Çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye’nin ailesi, doktorun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ebu Safiyye’nin, elleri ve ayakları kelepçeli olarak ilk kez görüntülenmesinin ardından yapılan açıklamada aile, yaşanan durumu kınadı.

Ailenin Açıklaması