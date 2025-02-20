İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye İçin Aileden Acil Serbest Bırakma Çağrısı

Dr. Husam Ebu Safiyye’nin ailesi, İsrail'in alıkoyduğu doktorun serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 04:41
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 04:41
İsrail'in Alıkoyduğu Dr. Ebu Safiyye İçin Aileden Acil Serbest Bırakma Çağrısı

Dr. Husam Ebu Safiyye İçin Serbest Bırakma Çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye’nin ailesi, doktorun derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ebu Safiyye’nin, elleri ve ayakları kelepçeli olarak ilk kez görüntülenmesinin ardından yapılan açıklamada aile, yaşanan durumu kınadı.

Ailenin Açıklaması

Yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan görüntülerin, Dr. Ebu Safiyye’ye yönelik uygulanan işkenceleri ve psikolojik terörü gözler önüne serdiği ifade edildi. Aile, ayrıca, Ebu Safiyye’nin İsrail’in Kanal 13 Televizyonuna verdiği röportajda söylediklerinin çarpıtıldığına dikkat çekerek, "Yayınlanan kısım, açıkça ifadelerin manipülasyonu ve çarpıtılması yoluyla yapılan medya tahrifatını yansıtıyor"

Medya Kuruluşlarına Çağrı

Ebu Safiyye’nin ailesi, medya kuruluşlarından, doktorun maruz kaldığı psikolojik terörü dile getirmeden ve çarpıtmaları ifşa etmeden görüntüleri yayınlamamaları için ricada bulundu. Ayrıca, Dr. Husam Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması ve akıbetiyle ilgili bilgi verilmesi gerektiğini vurguladılar.

İsrail Ordusunun Baskını

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya’daki Kemal Advan Hastanesi, 27 Aralık 2024 tarihinde İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. Bu baskında sağlık personeli ve yaralılar zorla hastaneden çıkarıldı ve hastanenin bazı bölümleri ateşe verildi.

Filistin hükümeti, Dr. Husam Ebu Safiyye ve sağlık personelinin alıkonulduğunu açıklarken, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesi için çağrıda bulunmuştur.

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