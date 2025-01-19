İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanından Hükümeti Tehdit Eden Açıklamalar

Smotrich'ten Hükümeti Düşürme Tehdidi

İsrail'de, Gazze'de ateşkese karşı çıkan koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, hükümeti düşürme tehdidinde bulundu. Smotrich, İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada, "Gazze'yi işgal etmemiz ve geçici bir askeri hükümet kurmamız gerekiyor; çünkü Hamas'ı yenmenin başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

Strategik Eleştiriler ve Açıklamalar

Smotrich, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi strateji konusunda zayıf olmakla suçlayarak, "Gazze Şeridi'nin tamamını ele geçirmemizi ve yönetmemizi sağlayacak şekilde savaşmaya dönmezse hükümeti düşüreceğim" dedi. Ayrıca, bir başbakan olarak genelkurmay başkanına sert bir mesaj gönderdi; "Bu benim politikam, uygulamayacaksan evine git" şeklinde konuştu.

Başbakan Netanyahu ile İlişkisi

Smotrich, dün yayımladığı bir video mesajında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik bazı taleplerini kabul etmesinin ardından hükümette kalmaya devam ettiğini açıkladı. Ancak, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını "tehlikeli" olarak nitelendirerek engelleyemediklerini belirtti. Smotrich, "Savaş metodunu tamamen değiştirme konusunda taahhüt talep ettik ve aldık" ifadesiyle hükümetin geleceği hakkında da ipuçları verdi.

Dini Siyonizm Partisi'nin Durumu

Dini Siyonizm Partisi, 16 Ocak'taki açıklamasında Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına "koşullu" yeşil ışık yakarken, diğer aşırı sağcı parti Yahudi Gücü tüm bakanlarının istifa ettiğini duyurdu.