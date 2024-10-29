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İsrail'in Askalan Kentinde İHA Düşüşü

Askalan'da düşen İHA'nın kaynağı araştırılıyor, yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 09:52
İsrail'in Askalan Kentinde İHA Düşüşü

İsrail'in Güneyinde İHA Düşüşü

İsrail'in güneyinde, Gazze Şeridi sınırına yakın Askalan kentinde bir insansız hava aracı (İHA) açık bir alana düştü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Düşen İHA'nın Kaynağı Araştırılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, olayın ardından ordunun düşen İHA'nın nereden gönderildiğine dair araştırma başlattığını açıkladı. İlk değerlendirmelere göre, İHA'nın Lübnan veya Irak yönünden gönderildiği belirtiliyor.

Askalan şehri, stratejik bir konumda bulunuyor ve hem güvenlik hem de hava trafiği açısından önemli bir yer teşkil ediyor.

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