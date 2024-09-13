İsrail'in Ateşiyle Hayatını Kaybeden Aktivist Ayşenur Eygi'nin Otopsisi Tamamlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı İzmir'de Otopsi İşlemine Tabii Tutuldu

Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleriyle incelendi.

Otopsi Sonrası Süreç

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Eygi'nin naaşı, yaklaşık dört saat süren bir otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sırasında Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi işlemlerin tamamlanmasını beklediler.

Cenaze Töreni Bilgileri

Otopsinin ardından Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın Didim ilçesine gönderildi. Cenaze, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası defnedilecek.

İsrail Askerlerinin Saldırısı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında silahlarla ateş açtı. Eygi, Filistinlilere destek vermek amacıyla bu gösteriye katılmış ve başından ağır yaralanmıştı. Filistinli bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu, Eygi'nin naaşının Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmesi konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Eygi'nin Aktivizmi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. Unutmamak gerekir ki, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından öldürülen Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.