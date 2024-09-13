İsrail'in Ateşiyle Hayatını Kaybeden Aktivist Ayşenur Eygi'nin Otopsisi Tamamlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'deki otopsi işlemleri sona erdi. Cenaze yarın Didim'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:18
İsrail'in Ateşiyle Hayatını Kaybeden Aktivist Ayşenur Eygi'nin Otopsisi Tamamlandı

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Naaşı İzmir'de Otopsi İşlemine Tabii Tutuldu

Batı Şeria'da, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemleriyle incelendi.

Otopsi Sonrası Süreç

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Eygi'nin naaşı, yaklaşık dört saat süren bir otopsi işlemi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi sırasında Eygi'nin amcası Yılmaz Eygi ve kuzeni Şerif Sarper Eygi işlemlerin tamamlanmasını beklediler.

Cenaze Töreni Bilgileri

Otopsinin ardından Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın Didim ilçesine gönderildi. Cenaze, yarın Didim Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası defnedilecek.

İsrail Askerlerinin Saldırısı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında silahlarla ateş açtı. Eygi, Filistinlilere destek vermek amacıyla bu gösteriye katılmış ve başından ağır yaralanmıştı. Filistinli bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu, Eygi'nin naaşının Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmesi konusunda gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Eygi'nin Aktivizmi

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl yöntemlerle mücadele eden Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. Unutmamak gerekir ki, 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından öldürülen Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir...

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Otopsinin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı cenaze aracına konularak Aydın'ın Didim ilçesine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İfadeler Ortaya Çıktı! Annesi Yayınlanmayan o Röportajda Resmen İtiraf Etmiş
2
Fransız Sayıştayı'nın İspanyol Merdivenleri Raporu İtalya'da Tartışma Yarattı
3
İsrail'in Ateşiyle Hayatını Kaybeden Aktivist Ayşenur Eygi'nin Otopsisi Tamamlandı
4
Cristiano Ronaldo, Sosyal Medyada 1 Milyar Takipçi Sayısını Geçen İlk İsim Oldu
5
Batı Şeria'da Öfke Patlaması Uyarısı: Yoav Gallant'tan Kritik Açıklama
6
Diyarbakır'da Narin Güran Soruşturmasında Gelişmeler
7
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Elektronik Sigara Uyarısı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor