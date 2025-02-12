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İsrail'in Ateşkesi İhlal Ederek Yaptığı Saldırıda 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:36
İsrail'in Ateşkesi İhlal Ederek Yaptığı Saldırıda 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'deki Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insansız hava aracıyla (İİHA) bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralanmış durumda.

Saldırı Detayları

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırı, Refah kentinin doğusunda Filistinlilerin toplandığı bir alanı hedef alarak gerçekleşti. Yaralılar, Han Yunus kentinin doğusundaki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.

Görgü tanıkları, Refah'ın doğusundaki Ebu Halave bölgesinde, evlerine bakmaya gelen bir grup Filistinliye yönelik olarak İsrail İHA'sının füze saldırısında bulunduğunu bildirdi.

İsrail Ordusu'nun Açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, orduya ait bir uçağın sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyine doğru ilerleyen bir drone ile iki şüpheliyi hedef aldığını ifade etti. Adraee, saldırının, drone'un İsrail'in topraklarından geçerken tespit edilmesinin ardından düzenlendiğini öne sürdü.

Ateşkesin Durumu

İsrail, 19 Ocak tarihinde Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'deki ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 19 Ocak'tan bu yana yapılan saldırılarda toplamda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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