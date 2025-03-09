İsrail'in Ateşkesi İhlali: Gazze'de İki Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi’nde bulunan sivillere saldırdı. Bu olay sonucunda, iki Filistinli hayatını kaybetti, birkaç kişi de yaralandı.

Filistinli sağlık görevlilerinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen topçu saldırısı, masum insanların hedef alındığı bir operasyon olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, El-Ehli Baptist Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayrıca, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'ın batısı ve Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesi de İsrail askeri araçlarının yoğun ateşine maruz kaldı.

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 2 Mart’ta sona erdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Şubat’ta başlaması planlanan ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor. 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemeleri girişini durdurma kararını aldığı ifade edildi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmek yerine ilk aşamanın ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden ateşkes anlaşmasına kadar sürdüğü saldırılar sonucunda, yaklaşık 48 bin 453 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların arasında 17 bin 881'i çocuk ve 12 bin 316'sı kadın olduğu bildiriliyor. Ayrıca, 111 bin 860 kişi yaralanmış ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da büyük oranda tahrip edilmiştir.