İsrail'in Baalbek'a Saldırısı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan ile aralarında varılan ateşkese rağmen, Suriye sınırına yakın Baalbek ilçesinde bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, bu saldırının Baalbek'in Canta beldesinin eş-Şara bölgesine yapıldığını bildirdi.

Saldırı, silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlendi ve sonuç olarak 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024 tarihinde bir ateşkes sağlanmıştı. Bu ateşkes çerçevesinde, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktaları terk etmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun bölgede “tam olarak yerleşmediğini” öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre, ateşkes sonrasında İsrail ordusunun saldırılarında toplamda 75 kişi hayatını kaybetti ve 267 kişi yaralandı.