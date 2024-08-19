İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Hava Saldırısı Sonrası Yaralılar

İsrail'in Baalbek Hava Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusunda bulunan Baalbek kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişi yaralandı.

Bölgedeki Saldırıların Ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek kentine bağlı Duhur el-Ayrun, Curud Nebi Şit ve Suheyle olmak üzere üç farklı beldeyi hedef aldı. Saldırının ardından Lübnan semalarında İsrail İHA'larının da görüldüğü kaydedildi.

Yaralıların Durumu

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Baalbek'e yapılan saldırıda yaralanan 4 kişi arasında iki Suriye vatandaşı da bulunuyor.