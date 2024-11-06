İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Hava Saldırısı Tarihi Yapıyı Yok Etti

İsrail, Baalbek'te Tarihi Bir Bina Hedef Aldı

İsrail'in, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapı yerle bir oldu.

Baalbek Valisi Beşir Hıdır, el-Manşiyye binasının İsrail hava saldırısı sonucunda tamamen yıkıldığını duyurdu. Bu bina, arkeolojik olarak korunmaya değer bir alanda yer almakta olup, Osmanlı dönemine aittir. Hıdır, "Saldırı, Baalbek Kalesi olarak adlandırılan Jüpiter Tapınağı'nın hemen yakınında gerçekleştirildi. Saldırının içeride hasara yol açıp açmadığını ise yapılan incelemeler gösterecek," şeklinde konuştu.

Lübnan Kültür Bakanlığı'ndan ismini vermek istemeyen bir yetkili de, "İsrail'in düzenlediği hava saldırısı, tarihi Baalbek Kalesi'nin yanı başında bulunan ve Osmanlı dönemine tarihlenen arkeolojik el-Manşiyye binasının yıkılmasına neden oldu," ifadelerini kullandı.

Baalbek UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Unutulmamalıdır ki, 23 Eylül'den beri devam eden saldırılar sonucunda, Baalbek kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta. Lübnanlı yetkililer, daha önceki saldırılarda zarar gören tarihi eserlerin yok olmasından ciddi endişe taşımaktadır. Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda, Lübnan Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Duris köyünde yer alan ve Eyyübiler döneminde inşa edilen Duris Kubbesi de İsrail saldırılarında zarar görmüştü.