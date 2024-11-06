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İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Saldırılarda Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek bölgesine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısı açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 21:56
İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Saldırılarda Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

İsrail'in Baalbek'e Yönelik Saldırıları

İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda ciddi kayıplara yol açtı. Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Baalbek ilçesine düzenlediği 20 ayrı saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırılar Devam Ediyor

Baalbek’teki saldırıların yedinci gününde sürdüğünü belirten Hıdır, bölgedeki gelişmelere dair halka bilgi aktardı. Lübnanlı uzmanlar, Baalbek’i Hizbullah için önemli bir insan kaynağı olarak tanımlıyor ve bu örgütün burada geniş bir etkiye sahip olduğunu vurguluyor.

Bölgedeki tehditler ve gerilim, hem yerel halk hem de uluslararası kamuoyu tarafından takip edilmeye devam ediyor.

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