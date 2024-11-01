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İsrail'in Baalbek'e Yaptığı Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Ulaştı

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında can kaybı artıyor; 11 ölü ve çok sayıda yaralı var.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:35
İsrail'in Baalbek'e Yaptığı Saldırılarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 11'e Ulaştı

İsrail'in Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı 11'e Yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine ve çevresindeki yerleşim alanlarına yaptığı hava saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.

Saldırılardan Sonra Gelen İlk Bilgiler

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek ile yakınındaki Makne ve Türkmenlerin yaşadığı Duris beldesine düzenledikleri saldırılar sonucu elde edilen güncel verileri paylaştı. Bu menzil içine giren Buday kenti, bir evin vurulması sonucu 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Ölü ve Yaralı Sayısındaki Artış

İlk raporlara göre, Baalbek ve çevresindeki hava saldırılarında Makne'de yapılan bir saldırıda tahliye uyarısı yapılmadan 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Bununla birlikte, Baalbek'in Keyyal semtinde bir evin bombalanması sonucu 1 kadının yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Duris'teki saldırılarda da 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Baalbek ve Tarihi Miras

İsrail'in 23 Eylül'den itibaren düzenlediği saldırılar sonucunda zarar gören Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Lübnanlı yetkililer, bu tarihi eserlerin İsrail’in saldırıları nedeniyle yok olmasından endişe duyuyor.

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