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İsrail'in Baalbek Saldırılarında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in düzenlediği Baalbek saldırılarında can kaybı 50'yi geçti, 63 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:46
İsrail'in Baalbek Saldırılarında 50 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek'e Düzenlediği Saldırılar Sonucu Can Kaybı

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 50'den fazla sivil hayatını kaybetti ve 63 kişi yaralandı. Resmi haber ajansları, bu saldırıların 30'dan fazla olduğuna dikkat çekiyor.

Saldırıların Ayrıntıları

Lübnan resmi ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kenti ve çevresindeki köylere çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, aralarında kadınların da bulunduğu pek çok sivil yaşamını yitirdi.

Özellikle Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde, yoksul ailelerin ikamet ettiği eski bir evin hedef alındığı ve burada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Yerel Yöneticilerden Açıklamalar

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirtmişti. Bu saldırılar, Baalbek bölgesinde yedinci gününe girerken, yerel uzmanlar bu bölgenin Hizbullah'ın önemli bir destek noktası olduğunu ifade ediyor.

Tarihi Baalbek ve Önemi

Baalbek, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan tarihi bir kenttir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır. Bu bölge, Hizbullah'ın halk tabanının geniş olduğu bir alan olarak değerlendirilmektedir.

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