İsrail'in Baalbek Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek Saldırısı Can Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek'in Şaab Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırının sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu olay, bölgedeki gerginliği bir kez daha artırırken, uluslararası toplumun dikkatini çekti.

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