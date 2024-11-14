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İsrail'in Baalbek Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:51
İsrail'in Baalbek Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek Saldırısı Can Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Baalbek'in Şaab Mahallesi'ne gerçekleştirdiği saldırının sonuçlarını duyurdu.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu olay, bölgedeki gerginliği bir kez daha artırırken, uluslararası toplumun dikkatini çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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