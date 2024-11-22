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İsrail'in Baalbek Saldırısında 7 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek'te düzenlediği saldırıda hastane müdürü Dr. Ali Rakan Allam ve 6 sağlık personeli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 23:18
İsrail'in Baalbek Saldırısında 7 Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Baalbek'teki Saldırısı Sonrası Sağlık Çalışanları Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde, Daru'l Emel Üniversite Hastanesi Müdürü Dr. Ali Rakan Allam ve 6 sağlık personeli düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dr. Allam'ın Baalbek'in Duris kasabasındaki evinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını bildirdi. İlk belirlemelere göre, saldırıda Allam ile birlikte 6 sağlık personelinin yaşamını yitirdiği ve bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allam'ın şehadeti büyük bir kayıp. Zira kendisi halka yakınlığı ve ihtiyaçlarına hızlı yanıt vermesiyle tanınıyordu" ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail'in sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılarının kınandığı belirtildi.

Uluslararası toplum ve ilgili organizasyonlara ise sağlık alanındaki "kabul edilemez insani ve ahlaki kanamaya" son vermek için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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