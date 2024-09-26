İsrail'in Batı Bekaa Saldırısı: 1 Ölü, 1 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusunda bulunan Batı Bekaa bölgesine düzenlediği bir saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından bildirilen olayda, İsrail savaş uçaklarının Batı Bekaa'daki farklı beldelere saldırılar düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Batı Bekaa'nın Sohmor beldesinde bulunan bir evin hedef alındığı saldırıda hayatını kaybeden kişiye dair detaylar henüz açıklanmadı. İsrail ordusunun, Meydun ve Nebi Nun beldelerinde de birer ev ile Libbaya beldesindeki bir yakıt istasyonunu vurduğu belirtildi.

Ayrıca savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Gaziye beldesine bağlı Ayn ve Reyci bölgelerinde de hava saldırıları gerçekleştirdi. Gaziye ve Kinnarit beldeleriyle Babilye ve Ensariye beldeleri arasında yer alan bir bölgeye yönelik de benzer saldırılar yapıldığı kaydedildi.

Topçu Atışları ve Diğer Hedefler

İsrail ordusu, Hıyam beldesine bağlı Vadi Asafir bölgesine de topçu atışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda, Sur kentindeki Burc Rahhal beldesinde bir ev bombalanarak önemli hasarlara yol açıldı. Savaş uçaklarından biri ise Sur'un doğusundaki Huş bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Can Kaybı ve İç Göçler

İsrail'in 23 Eylül 2023'ten bu yana sürdürdüğü hava saldırılarında toplam 679 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca yaklaşık 150 bin kişinin de yerinden edildiği bilgisi veriliyor. Yahudilerin savaşı sırasında Lübnan Hizbullahı ise, karşı saldırılarla bu bombardımanlara misilleme yapıyor.

Bu saldrılardan kaçanların merkezinin başkent Beyrut ve kuzey bölgeleri olduğu belirtilirken, bazı insanların Suriye'ye doğru göç ettiği de ifade ediliyor.