İsrail'in Batı Şeria Baskınları: Bir Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında bir Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonlar El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya'da yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:06
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların yoğunlaştığı kentler arasında El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya bulunuyor.

Kalkilya: Baskın sırasında ateş açıldı

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Yaralanan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

Nablus: "Yusuf makamı" askeri bölge ilan edildi

İsrail ordusu, Nablus kentinin doğu mahallelerine düzenlediği baskında bölgedeki "Yusuf makamı"nı askeri bölge haline getirdi. Baskın sırasında en az 3 Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli bölgede dini ayinler gerçekleştirdi.

El-Halil ve Beytullahim operasyonları

El-Halil kentinin güneyindeki Duvvar beldesinde İsrail ordusu, Hamas yöneticilerine yönelik bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların birçoğunun serbest bırakıldığı, ancak 2 kişinin gözaltında bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Beytullahim kentine düzenlenen baskında da 2 Filistinli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin bilgiler yerel kaynaklardan alınmıştır.

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa