İsrail'in Batı Şeria Baskınları: Bir Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı

İsrail'in Batı Şeria Baskınlarında Bir Yaralı, Çok Sayıda Gözaltı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kente düzenlediği baskınlarda bir Filistinli yaralandı ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların yoğunlaştığı kentler arasında El-Halil, Beytullahim, Nablus ve Kalkilya bulunuyor.

Kalkilya: Baskın sırasında ateş açıldı

Yerel kaynaklara göre, İsrail askerlerinin Kalkilya kentine düzenlediği baskın sırasında Filistinlilere ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Yaralanan Filistinlinin sağlık durumu bilinmiyor.

Nablus: "Yusuf makamı" askeri bölge ilan edildi

İsrail ordusu, Nablus kentinin doğu mahallelerine düzenlediği baskında bölgedeki "Yusuf makamı"nı askeri bölge haline getirdi. Baskın sırasında en az 3 Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden yüzlerce İsrailli bölgede dini ayinler gerçekleştirdi.

El-Halil ve Beytullahim operasyonları

El-Halil kentinin güneyindeki Duvvar beldesinde İsrail ordusu, Hamas yöneticilerine yönelik bir dizi gözaltı gerçekleştirdi. Gözaltına alınanların birçoğunun serbest bırakıldığı, ancak 2 kişinin gözaltında bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Beytullahim kentine düzenlenen baskında da 2 Filistinli gözaltına alındı.

Operasyonlara ilişkin bilgiler yerel kaynaklardan alınmıştır.