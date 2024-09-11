İsrail'in Batı Şeria'da Bombalı Saldırısı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Bombalı Saldırı Sonrası Ölümler

Bu sabah erken saatlerde, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirdi. Olay sonucunda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, Tubas'taki Tevhid Camii yakınlarında meydana gelen saldırıda ölen 5 kişiye ait cesetlerin enkazdan çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, saldırının ardından naaşların hastaneye kaldırılmaya başlandığı belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıklarının bildirilerine göre, İsrail ordusuna bağlı güçler Tubas kenti ve çevresindeki Tammun beldesine baskın düzenleyerek bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tanıklar, ayrıca İsrail güçlerinin Türk Tubas Devlet Hastanesi'ni kuşattığı ve hastaneye giriş-çıkış yollarını kapattığını bildiriyor. Kentte zaman zaman silah sesleri ve patlamaların duyulduğu aktarıldı.

Baskınlar ve Gözaltılar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu sabah yapılan baskınlar sırasında Nablus, Kalkilya, Cenin, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim’de birçok Filistinli gözaltına alındı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 699 Filistinli hayatını kaybetti.