İsrail'in Batı Şeria'da Düzenlediği Baskınlarda 2 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda, 2 Filistinli yaralandı. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, İsrail askerleri El Halil kentinin batı girişindeki askeri kontrol noktasında, araçlarında mahsur kalan Filistinlilere gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Bu müdahale sonucunda bir grup Filistinli gazdan etkilendi.

El Halil'in kuzey ve güney girişlerinde kurulan kontrol noktalarında, Filistinlilere ait araçlar durdurulmakta ve yolcuların kimlikleri kontrol edilmektedir. Ayrıca, El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırması sonucu 2 Filistinli yaralanırken, İsrail askerleri 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Beytullahim kentindeki Husan köyünde de İsrail askerleri ana caddeyi kapatarak Filistinlilerin yaya ve araçla geçişine izin vermedi. Askerler, Filistinlilere karşı gaz ve ses bombaları atmaya devam etti. Batı Şeria'nın pek çok bölgesinde kontrol noktalarında sıkı denetim uygulandığı ve yüzlerce aracın burada biriktiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Cenin kentine yapılan baskında caddelerde rastgele ateş açıldığı, ancak bu olayda henüz bir yaralanma bildirilmediği öğrenildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11.700'ü geçti. Aynı tarihten itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sonrasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskınlar ve saldırılarda artış yaşandığı kaydedilmektedir.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 167’si çocuk, toplamda 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.