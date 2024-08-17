İsrail'in Batı Şeria'da Gerçekleştirdiği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'da Gerçekleştirdiği Saldırı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir aracı hedef alan bir saldırı düzenleyerek 2 Filistinlinin ölümüne sebep oldu. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Cenin kentindeki Battıha Meydanı'nda, insansız hava aracıyla (İHA) bir araç bombalandı.

Ölü Sayısı 635'e Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin naaşlarının Cenin Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve İsraillilerin saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 635'e yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, Cenin'de bir terör hücresine baskın düzenlediklerini ifade etti. Ayrıca, İsrail ordu radyosu, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Cenin'de 4 silahlı kişinin bulunduğu bir aracın hedef alındığını ileri sürdü.