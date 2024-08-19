İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında 4 Filistinli Yaralandı

İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği operasyon sırasında 4 Filistinli yaralandı.

Baskının Detayları

Görgü tanıkları, Nablus'taki Eski Belde'ye baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetli bir çatışma yaşandığını bildirdi. Baskın sırasında bir eve düzenlenen operasyonla ilgili olarak, içeride bulunan bir Filistinli gözaltına alındı. Filistin Kızılayı'nın Açıklaması

Filistin Kızılayı, Nablus'taki baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, başından ve karnından yaralanan bir Filistinlinin durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Diğer Baskınlar ve Gözaltılar

İsrail ordusu ayrıca Kalkilya, El Halil, Beytullahim, Ramallah ve Bira gibi kentlerde de benzer baskınlar düzenledi. Bu operasyonlar sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.

Özellikle 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarından bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından gerçekleşen gözaltı ve çatışmaların sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte 635 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.