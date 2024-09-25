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İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında bir Filistinli kadını öldürdü, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 19:36
İsrail'in Batı Şeria'daki Baskınlarında Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'da Gerçekleşen Şiddet Olayları

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği bir baskında, Filistinli bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Söz konusu olay, işgal altındaki Cenin kenti yakınlarında meydana geldi. Bu baskında 73 yaşındaki bir kadının da aralarında bulunduğu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Baskının Detayları

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan detaylara göre, İsrail askerleri Cenin'in güneyinde yer alan Anza beldesine baskın düzenledi. Yapılan saldırıda ise 37 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Ayrıca, biri 73 yaşında olmak üzere 3 kadının ağır yaralandığı bildirildi. Olay esnasında bir genç de yaralanma yaşadı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, baskın sırasında bölgede şiddetli silah sesleri duyulduğunu ve Filistinlilere ait bir evin kuşatıldığını belirtti. Bu tür olaylar, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başlatılmasıyla birlikte, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te artış göstermeye başladı. Son günlerde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar sıklıkla meydana geliyor.

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