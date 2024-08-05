İsrail'in Batı Şeria'daki Evi Yıkma Faaliyetleri Devam Ediyor

İsrail'in Yıkım Faaliyetleri Sürüyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan iki Filistin evini yıktı. Bu durum, özellikle Filistinliler arasında büyük bir rahatsızlık yarattı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı habere göre, olay Cenin kentinin kuzeydoğusundaki El-Celme beldesinde meydana geldi.

Baskın ve Yıkım Detayları

Celme Köy Meclisi Başkanı Rıdvan Şaban, İsrail güçlerinin üç buldozerle köye girdiğini ve burada iki evi yıktığını bildirdi. Yıkılan evlerden birinin Cemal Ebu Ferha'ya, diğerinin ise Haşim Mahmud Ebu Ferha'ya ait olduğu belirtildi. Şaban, özellikle Haşim Mahmud Ebu Ferha'nın yeni evlenmek üzere olan oğluna hazırlık yaptığı evi yıkmanın büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

İsrail'in Yıkım Gerekçeleri

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait evleri, ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıktığını savunuyor. Ancak bu durum, sıklıkla uluslararası çapta eleştirilere yol açıyor. Temmuz ayında İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 135 ev ve tesisi yıktığı açıklanmıştı.

Son Gelişmeler

2024 yılının ilk yarısında ise Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu toplamda 318 yapıyı yıktı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların artmasının yanı sıra, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve baskın olaylarında da önemli bir artış gözlemleniyor.